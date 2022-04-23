Tyson Fury Dillian Whyte boks maçı için nefesler tutuldu. Boksseverlerin büyük bir merakla beklediği zorlu maçla ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik...

Tyson Fury Dillian Whyte maçı ne zaman?

Fury ilk profesyonel çıkışını 2008 yılında gerçekleştirdi. Fury, 2015'te WBA, IBF, WBO, IBO ve The Ring ağır siklet şampiyonlukları için Wladimir Klitschko'yu yendiğinde kendisini tüm dünyaya duyurdu. Şimdi ise son maçına çıkacak ve emekli olacak.

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamında gerçekleştirilecek Tyson Fury Dillian Whyte maçı saat 20.00’dan itibaren S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için gelecek ay vatandaşı Dillian Whyte ile yapacağı maçtan sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Çıktığı 32 müsabakada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fury, 23 Nisan'daki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.