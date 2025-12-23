Habertürk
        U16 Avrupa Şampiyonaları'nda Mavi Bayrak gururu!

        Türkiye Sutopu Federasyonu, İstanbul'da düzenlenen U16 Kadınlar (27 Haziran–3 Temmuz 2025) ve U16 Erkekler (7–13 Temmuz 2025) Avrupa Sutopu Şampiyonaları organizasyonlarında, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:02
        U16 Avrupa Şampiyonaları'nda Mavi Bayrak gururu!
        Türkiye Sutopu Federasyonu, İstanbul’da düzenlenen U16 Kadınlar ve U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonaları organizasyonlarında, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

        Federasyon, şampiyonalar boyunca çevresel, sosyal ve organizasyonel sorumluluklara olan güçlü bağlılığı sayesinde, European Aquatics Sürdürülebilirlik Şartı kapsamında en üst seviye olan ALTIN (GOLD) Sertifika almaya hak kazandı.

        Bu önemli başarıyla birlikte Türkiye Sutopu Federasyonu, European Aquatics onaylı “Mavi Dalga Bayrağı (Blue Wave Flag)” kullanım hakkını da elde etti. Şampiyonalar süresince hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında;

        •Şampiyona madalyaları, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi.

        • Geri dönüşüm odaklı atık toplama uygulamaları ile organizasyon alanlarında farkındalık çalışmaları yürütüldü.

        • Plastik kullanımının en aza indirildiği alanlarda su dağıtımı, Badem Pınarı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

        • Geri dönüşüm temalı sloganların yer aldığı Photo Zone alanları oluşturularak sporcular ve katılımcılar için bilinçlendirme alanları tasarlandı.

        • Sürdürülebilirliği kurumsal DNA’sında taşıyan partner markalarla birlikte Fun Zone alanları hayata geçirildi. Bu kapsamda Züber, Plastic Move, The Purest Solutions ve Dardanel organizasyona katkı sundu.

        Türkiye Sutopu Federasyonu, genç sporcuların gelişimini merkeze alan bu yaklaşımıyla; sürdürülebilirlik bilincini sporun ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi ve uluslararası organizasyonlarda örnek uygulamalarla yer almayı kararlılıkla sürdürmektedir.

