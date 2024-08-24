Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'ya 3-1 mağlup oldu - Voleybol Haberleri

        U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'ya 3-1 mağlup oldu

        FIVB U17 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8.'lik klasman maçında Peru'ya 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç Sultanlar, 5.'lik şansını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 5-8.'lik klasman maçında Peru'ya 3-1 yenildi.

        Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, ev sahibiyle karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 25-22, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

        Türkiye, 7-8'incilik maçında bu akşam TSİ 18.00'de Meksika ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!