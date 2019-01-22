Amerika'da bir salgın haline gelen ve kısa bir süre öncede Avrupa'ya taşınana elektrikli scooterların ardından, şimdi de otonom, yani kendi kendine gidebilen scooterlar gündeme geldi.

Taksi uygulaması ile faaliyete başlayan ve günümüzde otonom araçlar konusunda çalışmalara devam eden Uber, bisiklet ve scooter paylaşımı programına otonom teknolojisini entegre etmek için çalıştığını açıkladı.

YENİ BİRİM KURDU

Bu kapsamda, şirketin bünyesinde kurulan 'Micromobility' birimi, scooterlara ve bisikletleri için otonom yazılımlar geliştirmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik, sürüş deneyimi ve elektrikli scooterların verimliliğini artırmak üzere Ar-Ge faaliyetleri yürütüleceği bildirildi.

Uber son olarak, değiştirilebilen bataryaya sahip elektrikli bisikletleri Jump'ın tanıtmıştı. Jump'ı geliştiren ekibin başındaki isim olan Nick Foley, "Değiştirilebilir batarya sayesinde, bisikleti şarj etmek için herhangi bir yere götürmeniz gerekmiyor" dedi.