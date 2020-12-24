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UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? UBER mahkeme kararı son dakika haberi

Dünyanın en büyük ulaşım sisteminden biri olan UBER için son dakika gelişmesi yaşanıyor. 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar vermişti. Son dakika gelişmesi göre UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik flaş bir karar çıktı. Peki UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? UBER mahkeme kararı son dakika haberi

UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? UBER mahkeme kararı son dakika haberi

UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? sorusu sosyal medyada gündemin en sıcak konularından biri durumunda. UBER, mahkeme kararına göre son dakika gelişmesi yaşandı ve faliyetlerine ilişkin önemli bir karar çıktı. İşte detaylar...

UBER TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İstinaf mahkemesi aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Temasa geçilen Uber Global sözcüsü açıklamasında “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” dedi

2014 yılından itibaren İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber'in bugüne dek 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilerek kullanıldığı belirtilirken erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği ifade edildi. Uber uygulamasını erişim engelinden önce İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü kullanılıyordu.

UBER'E NE OLMUŞTU?

  • Uber, 2014 Haziran ayında Türkiye'de 10 şoförle UberBLACK hizmetini başlattı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık 2016'da tüm illere gönderdiği talimatla Uber'e korsan taşımacılık suçundan ceza kesilmesini istedi.
  • İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eylül 2017'de Uber’e dava açtı.
  • Uber, Eylül 2018'de e-fatura sistemine geçti.
  • Uber, Türkiye'de 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü ve 4 milyon kullanıcıya ulaştı.
  • Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini 31 Mayıs 2019 itibarıyla durdurdu.
  • Uber'e kayıtlı taksi sürücüsü 4 bini geçti. Uber, talebin artmasıyla ticari taksilerden Haziran 2019 itibarıyla %5 komisyon almaya başladı.
  • 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.
  • 24 Aralık 2020 tarihinde,mahkeme, Uber uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.

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