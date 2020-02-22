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"Uberkuloz" kullanıcı adıyla sosyal medyada fenomen olan Berk Keklik, İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda çektiği video ile büyük ilgi gördü.

"Duraktan Durağa" başlığıyla yayınladığı kısa videoda metroda seyir halindeyken bilgi yarışması yapan genç "fenomen" sırasıyla şu soruları sordu:

- Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir? (Ağrı)

- Sinirlenince tüküren hayvan hangisidir? (Lama)

- Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya karakterini kim oynamıştır? (Türkan Şoray)

- Türkiye'de ilk üniversite hangisidir? (İstanbul Üniversitesi)

Berk Keklik, herkesin kolayca hatırlayamayacağı son soruyu ise "Kurtlar Vadisi'nde Çakır kaçıncı bölümde ölmüştür?" diye sordu. 43 ve 45 şeklinde farklı yanıtlar gelirken, bir yolcu "43'te vuruluyor, 45'te ölüyor" yanıtını vererek güldürdü.

Sosyal medya fenomeninin bu videosunun kurgu mu, yoksa gerçekçi yanıtlarla mı çekildiği bilinmese de izleyenler beğenilerini dile getirdi.

2003 yılında ilk bölümleri yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini Oktay Kaynarca oynuyordu.