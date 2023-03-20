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UBS, Credit Suisse'i satın alıyor

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacak

UBS, Credit Suisse'i satın alıyor
AA

UBS, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın UBS hissedarlarına önemli ölçüde sürdürülebilir değer katacağı ve bankanın küresel varlık yöneticisi konumunu güçlendireceği belirtildi.

Satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilen açıklamada, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı olacağı belirtildi.

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarıldı.

Credit Suisse'in UBS tarafından satın alınmasıyla, finansal istikrarın güvence altına alınacağı ve İsviçre ekonomisinin korunacağı ifade edilen açıklamada, her iki bankanın da SNB'nin imkanlarına sınırsız erişime sahip olduğu ve buradan likidite temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in Acil Durum Yönetmeliği'ne bağlı olarak, Credit Suisse ve UBS'in toplam 100 milyar İsviçre frangına kadar likidite yardım kredisi alabileceğine işaret edilerek, önemli miktarda likidite sağlanmasının her iki bankanın da gerekli finansmana erişimini sağlayacağı, bunun finansal sistemin istikrarına katkıda bulunacağı belirtildi.

Bu hafta, ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ve Powell'ın ortak açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "İsviçre makamlarının bugün finansal istikrarı desteklemek için yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD bankacılık sisteminin sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü ve ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı olduğu vurgulanan açıklamada, uygulamalarını desteklemek için uluslararası muhataplarla yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Lagarde tarafından yapılan açıklamada da "İsviçre makamlarının hızlı eylemini ve aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, düzenli piyasa koşullarının yeniden tesis edilmesi ve finansal istikrarın sağlanması için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avro bölgesi bankacılık sektörünün, güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla dirençli olduğunu belirten Lagarde, her durumda politika araç setlerinin, gerektiğinde Avro Bölgesi finansal sistemine likidite desteği sağlamak ve para politikasının sorunsuz aktarımını korumak için tam donanıma sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada ise "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifade kullanıldı.

Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İngiliz bankacılık sisteminin iyi sermayelendirilmiş, finanse edilmiş, güvenli ve sağlam olmaya devam ettiği" vurgulandı.

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