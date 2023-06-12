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Haberler Para Bankacılık UBS, Credit Suissei devralma sürecini tamamladı
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UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, iflasın eşiğine gelen rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu

UBS, Credit Suissei devralma sürecini tamamladı
AA

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok" ifadelerine yer verildi.

"ZORLUKLAR VE FIRSATLAR ORTAYA ÇIKACAK"

Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Bunun yanı sıra devralma işleminin tamamlanmasıyla 1,6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu.

UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

UBS, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşmasını mayıs sonu veya haziran başında tamamlamayı hedefliyordu.

İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLENMİŞTİ

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.

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