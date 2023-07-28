Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda! Hazal Subaşı, Sıla Türkoğlu, Özgü Kaya... - Magazin haberleri

Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda! Hazal Subaşı, Sıla Türkoğlu, Özgü Kaya... - Magazin haberleri

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu, Özgü Kaya ve Hazal Subaşı, katıldıkları davette objektiflere yansıdı.

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Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşamaya başlayan Türkoğlu, gazetecilerle sohbet etti.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarına çekingen bir tavırla, "Gayet güzel her şey. Mutluyuz. Çok detaya girmeyelim burada" dedi.