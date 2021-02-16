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Üç aylar başlangıcı 2021: Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylarda neler yapılmalı?

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nafile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi üç aylar orucu şeklinde adlandırılır. Üç ayları en güzel şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar merak ediyor: Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2021 üç aylar tarihi ve üç aylarda yapılması gereken ibadetler...

Üç aylar başlangıcı 2021: Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylarda neler yapılmalı?

Üç aylar başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. İslam alemi her yıl üç aylar ikliminde ibadet, dua ve hayırlı işlerle daha çok zaman geçiriyor. Özellikle Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin üç aylarda yer alması ayrı bir önem verilmesini sağlıyor. Peki üç aylar ne zaman? İşte 2021 üç aylar tarihleri ve merak edilen diğer detaylar...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Recep ayının başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart

Şaban ayı: 14 Mart

Berat Kandili: 27 Mart

Ramazan ayı: 13 Nisan

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALI? ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176). Ancak Resûlullah’ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi‘rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Regaib ile Berat’ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih hadislere rastlanmamaktadır. Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan sûrede Kur’an’ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3). Kadir gecesinin ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nâfile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır.

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