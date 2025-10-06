Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Müslümanlar için derin bir manevi anlam taşıyan üç aylar, bu yıl da ibadet ve dualarla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre bu mübarek dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu kutsal zamanda, milyonlarca inanan için ibadet vesilesi olacak. Peki, üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Üç ayların başlangıç tarihi, İslam dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tövbenin ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu mübarek dönem, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal zaman diliminin başlangıç tarihi belli oldu. İşte üç ayların başlangıç tarihi...
ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre, üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.
Recep ayının ardından, 20 Ocak 2026’da Şaban ayı başlayacak.
Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.
KANDİL GÜNLERİ
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
Üç aylar; maneviyatın güçlendiği, sabrın, tövbenin ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönem olarak Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. Bu mübarek süreçte oruç tutmak, namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak ve hayır işlerine yönelmek ayrı bir önem kazanır. Ardından gelen kandil geceleriyle birlikte, bu aylar diğer zaman dilimlerinden çok daha bereketli ve manevi bir atmosfere bürünür.