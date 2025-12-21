Üç aylar ne zaman? 2025 Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?
Üç aylar başlangıç ve bitişi 2025 yılı dini günler takvimi ile belli oldu. İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayının bulunduğu üç aylarda, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan birçok hadise gerçekleşmiştir. Peki, Üç aylar ne zaman? 2025 Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?
Diyanet dini günler takvimi ile üç aylar ne zaman sorusu yanıt buldu. Önümüzdeki yılın dini günleri ve önemli geceleri araştırılmaya başlandı. Recep ayı ile başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla tamamlanıyor. İslam’ın 5 şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı ile birlikte üç aylar sona eriyor. Peki, 2025 üç aylar ne zaman, hangi ay başlayacak? İşte, üç aylar başlangıç tarihi ve tüm detaylar
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Dini günler takvimine göre Üç Aylar'ın başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
Receb ayı Üç Aylar'ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir ve 21 Aralık'ta başlayacak.
Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak.
Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026'da başlayacak.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
Recep Ayı: Müslümanlar bu ayda daha fazla dua eder, sadaka verir, ibadetlere yönelir. Recep ayının 27. gecesi, Miraç Kandili olarak kabul edilir. Bu gece, Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah’a yükseldiği gece olarak bilinir ve bu gece yapılan ibadetlerin özel bir fazileti olduğuna inanılır.
Şaban Ayı: Şaban ayı, Ramazan ayının hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Müslümanlar, Ramazan’a girmeden önce ruhsal ve bedensel olarak hazırlık yapar, daha fazla oruç tutar, dua eder ve hayır işlerine yönelirler. Şaban ayında, özellikle Berat Kandili gibi önemli geceler de kutlanır.
Ramazan Ayı: Ramazan, İslam dünyasında en kutsal ay olarak kabul edilir. Bu ay, oruç tutma ve ibadetlere odaklanma ile özdeşleşmiştir. Ramazan ayında, Müslümanlar oruç tutar, geceleri ise teravih namazı kılınır. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerinde idrak edilmektedir.
ÜÇ AYLAR ORUCU 2025 NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.