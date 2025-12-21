ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Recep Ayı: Müslümanlar bu ayda daha fazla dua eder, sadaka verir, ibadetlere yönelir. Recep ayının 27. gecesi, Miraç Kandili olarak kabul edilir. Bu gece, Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah’a yükseldiği gece olarak bilinir ve bu gece yapılan ibadetlerin özel bir fazileti olduğuna inanılır.

Şaban Ayı: Şaban ayı, Ramazan ayının hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Müslümanlar, Ramazan’a girmeden önce ruhsal ve bedensel olarak hazırlık yapar, daha fazla oruç tutar, dua eder ve hayır işlerine yönelirler. Şaban ayında, özellikle Berat Kandili gibi önemli geceler de kutlanır.

Ramazan Ayı: Ramazan, İslam dünyasında en kutsal ay olarak kabul edilir. Bu ay, oruç tutma ve ibadetlere odaklanma ile özdeşleşmiştir. Ramazan ayında, Müslümanlar oruç tutar, geceleri ise teravih namazı kılınır. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerinde idrak edilmektedir.