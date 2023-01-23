RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır.

Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa "Ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.