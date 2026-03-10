Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üç ilde 198 yerleşim yerinin yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 198 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç ilde 198 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        #kar yağışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi