Üç ilde 198 yerleşim yerinin yolu kapandı

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 198 yerleşim yerinin yolu kapandı
Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı
Giriş: 10.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
