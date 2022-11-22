Üç Kız Kardeş 27. son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan bebeğini kaybettikten sonra büyük bir acı ve yıkım yaşar. Eve döndüğünde Mine’nin onu bilerek ölüme terk ettiğini bütün aileye haykırır. Ancak Mine kendini Rüçhan ve Somer’e karşı ustaca savunmayı başarır. İki kadının evdeki savaşı sürerken Rüçhan bu işin peşini bırakmaz. Mine ifadesini anlaştıkları gibi vermesi için bir süre sessizliğini korur.

Türkan’ın bebeğini kaybetmesi Sadık’ı Nesrin’e karşı daha çok öfkelendirir. İçten içe torun beklentisi içinde olan Sadık kızıyla köprü olacak bu bebeğin kaybından sonra Nesrin’le yeniden restleşir. Bütün bu olanların sorumlusu olarak Nesrin’i suçlar. Nesrin bunun üzerine Türkan’ı ziyarete gider. Anne kız arasındaki uçurum daha da büyür.

Özer Mustafa’nın uyarılarına rağmen Sevilay’la görüşmeyi sürdürürken Rüçhan da artık Sevilay konusunda bilgi sahibi olur. Türkan Mine’nin manipülasyonları karşısında deliye döner ve Somer’le aralarında bununla ilgili gerilim yaşanır. Mine Kiraz’ın kırkında çekilen fotoğrafları evin her tarafına asarak Türkan’ı kışkırtır. Somer Türkan’ın moralini düzeltmek ve kız kardeşleriyle barıştırmak için bir plan yapar. Mustafa, kızlarla ve Somer’le yakınlığını ilerletirken bir yandan da Somer’i ve Özer’i can evinden vurmak için harekete geçer. Rüçhan ise Mine’nin Türkan’ın bebeğine özellikle kastettiğini net olarak anlar. Mine’ye bu konuyla ilgili saldırırken, Türkan’ın bu gerçekle Mine’ye yaklaşımı beklenilenden daha sert olur.