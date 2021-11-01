'Üç Kuruş' bu akşam Show TV'de başlıyor! 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş'un bu akşam ekrana gelecek 1. bölümünde; kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal’ın yolu katille kesişir.

'Üç Kuruş', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Üç Kuruş'un 1. Bölüm Tanıtımları;

'Üç Kuruş'un 1. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;