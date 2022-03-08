'Üç Kuruş'ta her şey yeniden başlıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Çetin ve Neriman'ın haftalardır beklenen buluşması gerçekleşti. Çetin; Kartal ve Efe'nin hayatını altüst edecek bir karar vererek Baybars'ın anlaşma teklifini kabul etti ve annesine kavuştu. Çetin ile yaptığı anlaşma sayesinde polislerden kurtulan, Kartal'ı tutuklatan ve Efe'ye de korkunç bir ceza kesen Baybars, anne-oğulu bir araya getirdi. Çetin ile Neriman yıllar sonra kavuşurken Kartal ve Efe ise büyük bir yıkım yaşadı.

SOSYAL MEDYA #ÜÇKURUŞ'U KONUŞTU

'Üç Kuruş', 17. bölümüyle TOTAL'de 4.97 izlenme oranı (reyting), 11.80 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.23 izlenme oranı (reyting), 9.29 izlenme payı (share), AB'de 3.44 izlenme oranı (reyting), 8.24 izlenme payı (share) elde etti. Sevilen dizi aynı zamanda sosyal medyanın da gündemindeydi. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye'de 3 saat 30 dakika, bölüm etiketi #anne ise 3 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Kartal karakterine hayat veren #urazkaygılaroğlu da uzun süre konuşularak gündem de yer aldı.

KARTAL TUTUKLANDI

Çetin, annesini görmek için Baybars'ın teklifini kabul etti ve Efe'yi sattı. Efe'nin başlattığı operasyonla ilgili detayları Baybars'a anlatan Çetin, bir kurban vermeden polislerden kurtulamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Baybars'ın polislere vereceği isim Kartal oldu. Mahallede İrfan yapmış gibi göstererek bir cinayet işleyen Baybars, önce mahalleli insanlar ile Kartal arasında gerilim yarattı. İkinci adım olarak ise Şahin'i yanına çekti. Şahin, Kartal'ın hapse girmesine yol açacak malları eve yerleştirdi. Baybars'ın kurduğu oyun Kartal'ın sonu oldu. Kardeşinin ihanetine uğrayan ve tuzağa düşen Kartal, polis baskınında tutuklandı.

BAYBARS, EFE'NİN CEZASINI KESTİ

Baybars, Kartal'ı tutuklatırken Efe'ye de büyük bir ceza kesti. Efe'nin hayatta en değer verdiği insanlardan biri olan Semiha'yı öldürttü. Babası yerine koyduğu Halit'in emanetini kaybetmenin acısıyla büyük bir yıkım yaşayan Efe'nin hayatı bundan sonra nasıl değişecekti?



YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

Şimdiden büyük heyecanla beklenen 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi ise büyük merak uyandırdı. Kartal ile Leyla'nın terk edilmiş ve harabeye dönmüş evlerine girdiği sahnede Çaka ailesine neler olduğu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Kartal'ın yeni imajı ise dikkat çekiyor.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!