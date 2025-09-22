Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üç kuşaktır özenle korunuyor | Son dakika haberleri

        Erzincan'da geleneksel köy evi ve eşyaları, üç kuşaktır özenle korunuyor

        Erzincan'da yaşayan Yüksel ailesi, dedelerinden kalan 1944 yapımı köy evini koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 13:15 Güncelleme: 22.09.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzincan merkeze bağlı Çukurkuyu Mahallesi'nde 1944 yılında kerpiç ve taş kullanılarak inşa edilen geleneksel köy evi ile içerisindeki eşyalar, Yüksel ailesi tarafından üç kuşaktır korunuyor.

        2

        Aile, tamamen samanlı çamurdan yapılmış evi gelecek kuşaklara aktarmayı arzu ediyor.

        3

        62 yaşındaki baba Müfit Yüksel, doğup büyüdüğü bu evin hem geçmişin tanığı hem de bir aile mirası olduğunu söyledi.

        4

        Üçüncü kuşak olarak evde yaşadıklarını dile getiren Yüksel, "Bizden sonra da 4'üncü kuşağın devam etmesini bekliyoruz. Böyle yerler bulunmaz yaşam yerleri çünkü doğal olarak yapılmış, kagir bina, herhangi bir beton yok. Tamamen samanlı çamurdan yapılmış. 1944'ten günümüze kadar muhafaza edebildik. İnşallah bizden sonrakiler de yine edebildikleri kadar muhafaza ederler" dedi.

        5

        Torunlarının özellikle yazları gelip burada vakit geçirdiğini dile getiren Yüksel, "Onlar da inşallah torunlarına bırakır diye temenni ediyoruz. Bu bina 81 yıllık bir geçmişe sahip. Bu süreçte kalabilecek ana eşyaları muhafaza edebildik. Benim en çok üzüldüğüm, böyle yerlerin muhafaza edilmeyerek geçmişe çok değer verilmemesi. Haliyle yok oluyorlar. Biz bugüne kadar getirdik. Bundan sonra diğer gençlere emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        6

        55 yaşındaki anne Naime Yüksel ise kayınvalidesinin 1944'te kendisinin de 1989'da bu eve gelin geldiğini anlattı.

        7

        Eski ve antika eşyaları çok sevdiğinden bahseden Yüksel, şunları kaydetti: "Bizden sonra bu eşyaları muhafaza edin diye çocuklarıma nasihat ediyorum. Şimdiki eşyalara göre daha sağlam. Eskidiler ama orijinalliğini kaybettirmedik. O gün nasıl yaşıyorsak, bugün de öyle çocuklar ve torunlarımızla yaşıyoruz. Bu eşyalar kayınvalidem, kayınpederimden bizlere miras kaldı. Bizden de torunlarıma kalacak inşallah."

        8

        Aileden Samet Yüksel de eve geldikleri zaman geçmişe yolculuk yaptıklarını belirterek, "Açıkçası şehrin karmaşasından, modernize olmuş evlerden çıkıp buraya ziyarete geldiğimiz zaman değişik duygular yaşıyoruz. Bunu dede ve ninelerimizin ailelerimize bıraktığı miras olarak görüyoruz. Ailelerimizin bize bıraktığı mirası da biz çocuklarımıza ve bizden sonraki nesle bırakmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

        9

        Emine Nur Yüksel ise ailesinin geçmişte soluduğu havayı bu evde soluduklarını, ileride kendi çocukları ve torunlarına da bu ortamı yaşatmak istediklerini ifade etti.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        #yerel haberler
        #erzincan haberleri
        #geleneksel köy evi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası