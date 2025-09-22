Eski ve antika eşyaları çok sevdiğinden bahseden Yüksel, şunları kaydetti: "Bizden sonra bu eşyaları muhafaza edin diye çocuklarıma nasihat ediyorum. Şimdiki eşyalara göre daha sağlam. Eskidiler ama orijinalliğini kaybettirmedik. O gün nasıl yaşıyorsak, bugün de öyle çocuklar ve torunlarımızla yaşıyoruz. Bu eşyalar kayınvalidem, kayınpederimden bizlere miras kaldı. Bizden de torunlarıma kalacak inşallah."