Van Gölü’nde yer alan Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Kilisesi, üç yıl aradan sonra 9 Eylül'de yapılacak ayine hazır. En son 2014 yılında yapılan ve güvenlik gerekçesiyle 3 yıl ara verilen Ermeni ayini, 9 Eylül’de Akdamar Adası ve kilisesinde gerçekleşecek. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için Van Valiliği öncülüğünde kentteki ilgili tüm kurumlar tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Ayin öncesi hazırlıklarla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, üç yıl aradan sonra tekrar ayin olacağı için heyecanlı olduklarını vurguladı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ, HUMMALI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

9 Eylül’de gerçekleşecek olan ayinin Van’ın normalleştiğinin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Hakan, “Bu sene çok heyecanlıyız. Şu anda Van Valiliği himayelerinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Van’daki bütün kurumlar olarak 9 Eylül’de güzel bir etkinliğe imza atma adına, misafirlerimizin çok güzel duygularla buradan ayrılması adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah geniş katılımlı bir etkinlik olacak. Şimdiden bunun ayak izlerini görmek mümkün. Ayin kararı alındıktan sonra adaya gidiş gelişlerde ciddi artış olduğunu görüyoruz” dedi.

"AYİNDEN SONRA 'KARDEŞLİK SOFRASI' KURULACAK"

2014 yılında bir ilki gerçekleştirerek ayin için gelen misafirleri ilçe merkezinde ağırladıklarının altını çizen Hakan, “Gevaş Belediyesi olarak bu senede şehir merkezine misafirlerimizi alacağız. Ayinden sonra şehir merkezinde misafirlerimizle, halkımızla birlikte ‘kardeşlik sofrası’ adı altında yemek yiyeceğiz. Ümit ediyorum bundan sonraki senelerde daha geniş katılımlı, renkli görüntülerin de içinde olduğu etkinliklere imza atmış olacağız. Ben bütün dostlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum. İnşallah 9 Eylül günü hem gelen misafirlerimiz içeride ibadetlerini yapmış olacak hem de biz büyük bir devlet olmanın verdiği öz güvenle etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"BURANIN HALKI ÇOK GÜZEL, HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Akdamar Kilisesi’nde 3 yıldır ayin yapılmamasının çok üzücü olduğunu ifade eden Gaye Gevorgen ise “Bu bizim haç kilisemiz dünyada bir tanedir ve Van Gölü içindedir. Ermenistan’dan, yurtdışından gelenler çok olacak. Kimin ne hayalleri varsa burada gerçek oldu. Bende 10 yıl önce ilk defa geldim. Burada hayal kurdum ve hayallerim gerçek oldu. Şu anda burada yaşıyorum. Buradaki halk çok güzel. Korkmadan herkes gelebilir. Bu özel günü kimse kaçırmasın. Mum yaksın, dua etsin. Ben bu sene erken geldim. Çok güzel olmuş. Şimdiden çok insan geliyor. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Uzun bir aradan sonra kilisede kutlamamız olacak” dedi.

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