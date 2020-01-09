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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu