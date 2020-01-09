Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
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