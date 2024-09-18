Uçak arızalandı: Türkiye ile İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde bugün Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Güvenlik Mekanizması toplantısı İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nı taşıyan uçak, teknik bir sorun nedeniyle Stockholm'e döndü. Bu sebeple toplantının ertelendiği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, mürettebat ve yolcuların tehlike altında olmadığını, toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara'nın Stockholm'ün NATO üyelik teklifini onaylamasının ardından ilk kez Güvenlik Mekanizması toplantısı için bir araya gelecekti.