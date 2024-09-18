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        Haberler Dünya Uçak arızalandı: Türkiye ile İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi | Dış Haberler

        Uçak arızalandı: Türkiye ile İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

        Türkiye ile İsveç arasında bugün Ankara'da yapılması planlanan Güvenlik Mekanizması toplantısı, bakanları taşıyan uçağın arıza yapması sonucu erteledi. İsveç Dışişleri Bakanlığı, uçağın Stockholm'e dönmek zorunda kaldığını ve toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:34
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        Uçak arızalandı: Ankara'daki toplantı ertelendi
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        Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde bugün Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Güvenlik Mekanizması toplantısı İsveç Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nı taşıyan uçak, teknik bir sorun nedeniyle Stockholm'e döndü. Bu sebeple toplantının ertelendiği bildirildi.

        İsveç Dışişleri Bakanlığı, mürettebat ve yolcuların tehlike altında olmadığını, toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı.

        İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara'nın Stockholm'ün NATO üyelik teklifini onaylamasının ardından ilk kez Güvenlik Mekanizması toplantısı için bir araya gelecekti.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bugün Ankara'da yapılması planlanan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık etmesi bekleniyordu.

        Bakanlık açıklamasında, ilk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması toplantısının, iki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıdığı belirtilmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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