Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.105,96 %0,23
        DOLAR 32,3797 %-0,48
        EURO 34,7352 %-0,51
        GRAM ALTIN 2.408,93 %-1,07
        FAİZ 44,18 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 27,74 %-2,06
        BITCOIN 62.046,00 %-1,43
        GBP/TRY 40,5948 %-0,81
        EUR/USD 1,0722 %0,01
        BRENT 88,63 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.938,60 %-1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uçak biletlerinde tavan fiyata zam - İş-Yaşam Haberleri

        Uçak biletlerinde tavan fiyata zam

        İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Buna göre ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 2.500 TL olan tavan fiyat 3.250 TL'ye yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan tavan fiyata yeni zam yapıldı.

        Yeni uygulamayla birlikte uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

        Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.

        Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla bin 650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend