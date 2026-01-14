Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri talep toplamaya başladı. Şirket, 60 milyon lot dağıtarak yeni hissedarlar kazanmayı amaçlıyor. 'UCAYM' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan kanacağı fonun en büyük kısmını lisanssız ya da Lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması için harcayacak. İşte, Üçay Mühendislik halka arz detayları