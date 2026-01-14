Üçay Mühendislik talep toplamaya başladı: Üçay Mühendislik kaç lot verecek?
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri talep toplamaya başladı. Şirket, 60 milyon lot dağıtarak yeni hissedarlar kazanmayı amaçlıyor. 'UCAYM' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan kanacağı fonun en büyük kısmını lisanssız ya da Lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması için harcayacak. İşte, Üçay Mühendislik halka arz detayları
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 18 TL olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 14-15-16 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ LOT MİKTARI
Firma toplamda 60 milyon lot dağıtımı yapacak olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 280 Lot (5040 TL).
- 250 Bin katılım ~ 168 Lot (3024 TL).
- 350 Bin katılım ~ 120 Lot (2160 TL).
- 500 Bin katılım ~ 84 Lot (1512 TL).
- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1080 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (684 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 26 Lot (468 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (342 TL).
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 40-50 Lisanssız ya da Lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması.
- Yüzde 10-15 Şube Aağının genişletilmesi.
- Yüzde 30-40 Operasyonel giderlerin azaltılması, sürdürülebilirlik yatırımları.
- Yüzde 5-10 Elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumu.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 bakiyesi kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 22,73
Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyon TL
Bist kodu: UCAYM