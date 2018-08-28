Üçlü zirve Türk kenti Tebriz'de yapılacak!

7 Eylül'de Suriye'nin geleceği konulu liderler zirvesinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin İran'ın tarihi Türk kenti Tebriz'de bir araya geleceği öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre zirvenin ilk gündem konusu İdlib olarak belirlenirken, tarafların terör örgütü PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini de masaya yatıracağı öğrenildi.

Konu ile ilgili Habertürk'ün sorularını yanıtlayan İran'ın Doğu Azerbaycan Valisi Mecid Hudabahş, "Rusya ve Türkiye Başkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, üç ülke liderlerinin üçüncü toplantısına katılmak üzere 7 Eylül Cuma günü İslam dünyasının 2018 yılı turizm başkenti olan Tebriz'in sıcakkanlı halkına misafir olacaklar ve ülkemizin Cumhurbaşkanı Ruhani ise ev sahipliğini yapan yetkili olarak söz konusu toplantıya katılacaktır." ifadelerinde bulundu.

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