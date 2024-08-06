Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri duyuruluyor. Başvuru tarihleri her ilde/ilçede farklılık gösterebiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların tarih gözeterek e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, MEB Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve tüm detaylar
Okullar 9 Eylül tarihinde açılacak. Okullar açılmadan önce ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler MEB Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları ve gerekli evraklar listesini araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylraında alınıyor. İlçeden ilçeye farklılık gösteren başvuru süreci kimi ilçelerde başladı. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için henüz bir tarih bilgisi bulunmuyor. Sonuçlar ise bakanlık tarafından ilgililere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.