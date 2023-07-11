Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilirken tarihler ilçe ilçe olmak üzere farklılık gösterebiliyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri... Habertürk Giriş: 11.07.2023 - 13:11 Güncelleme: 11.07.2023 - 13:11 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve detayları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı her sene farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri ve şartları...