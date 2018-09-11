Öğretmen adaylarının nefeslerini tutup beklediği. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları 11 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in resmi internet sitesinden açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in resmi internet sitesinden paylaşılan sorgulama sayfasından görülebiliyor...
ATAMALAR NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:
– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,
– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),
– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,
– Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.
– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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