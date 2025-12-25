Habertürk
        Son dakika: Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu

        Kütahya'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:46
        Bedava çikolata hastanelik etti
        Kütahya'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        KISA SÜRE SONRA RAHATSIZLANDILAR

        Kentteki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı. Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

