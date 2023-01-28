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İHA

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefiyle "Türkiye Sohbetleri" bugün yapılan toplantıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, düzenlenen toplantıda, 100 yıl önceki bağımsızlık hedefiyle şimdi bağımsızlık hedefinin aynı olduğunu dile getirerek, "Geldiğimiz noktada kurucu liderimiz Atatürk'ün tam bağımsızlık hedefi şimdikiyle aynı” şeklinde konuştu. Tam bağımsızlık için mücadele edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “Bugün geldiğimiz noktada kurucu liderimiz Atatürk'ün tam bağımsızlık hedefi aynı ve canlı bir biçimde kendini korumakta. Kuruluşta ülke liderliğimizi yapan Atatürk'ten sonra şimdi de ülke liderliğimizi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam bağımsız mücadelemize son hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dış basın organlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı kötü haberlerden dolayı bir vatandaş olarak rahatsız olduğunu söyleyen Uçum, "Bizim muhalefetin 1 numaralı siyasi liderine dış misyonlar 'Ya sen cumhurbaşkanı adayı olma çünkü sen Alevi'sin. Seni desteklemezler' dediğinde rahatsız olmuyor musunuz? Size ne kardeşim? Benim ülkemin vatandaşı, yurttaşı siyaset yapıyor. Alevi de olur, Kürt de olur. Size mi kalmış yani bu ülkede cumhurbaşkanı adayının kimliğini belirlemek, mezhebini belirlemek, kökenini belirlemek? Türkiye'nin bu seçimi, Türkiye'nin iç süreçlerinde yaşanan bir seçim değildir. Türkiye'nin bu seçimi, küresel emperyalist güçlerin de dibine kadar içinde olduğu Batı ülkelerinin dış misyonlarının da dibine kadar içinde olduğu ve herkesin kendince 'Son şans' diye niteledikleri bir seçimdir” dedi.

Öte yandan toplantıya Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir