Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine yönelik 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi bu sabah Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi. Çin de 60 milyar dolar tutarında ek gümrük tarifesi kararını aynı anda devre aldı.

İHRACATININ YARISI VERGİYE TABİ OLDU



ABD Başkanı Trump, Çin'in 60 milyar dolarlık vergiyi uygulaması durumunda, üçüncü aşamaya geçeceklerini ve 267 milyar dolarlık yeni vergi tarifesini devreye alacakları uyarısında bulunmuştu.



ABD'nin son hamlesi ile Temmuz ayından bu yana ek vergi getirilen Çin ürünlerinin ticari değeri 250 milyar dolara ulaştı. Bu da Çin'in, ABD'ye yaptığı ihracatın yarısının yeni vergilere tabi olduğu anlamına geliyor.



MÜZAKERELER İPTAL



Çin hükümeti, ek ithalat vergisi uygulanması kararının ardından Washington'da bu ay sonuna kadar yapılması beklenen yeni tur ticari müzakereleri iptal etti. Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ve müzakere için oluşturulan heyetin Washington'a gitmeyeceği açıklandı. Beyaz Saray'dan bir yetkili de Çin ile hali hazırda planlanan bir toplantı olmadığını belirtti.







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