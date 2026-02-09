Habertürk
        Uçurumda facia! 2 can kaybı var! - Son dakika haberler...

        Uçurumda facia! 2 can kaybı var!

        Edirne'de meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Olayda şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:50
        Edirne'nin İpsala ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Korucu köyü kavşağında meydana geldi. K.Ç.'nin (36) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        OLAY YERİNE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü K.Ç. ile araçtaki İ.H.A.'nın (37) hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, yapılan çalışmaların ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

