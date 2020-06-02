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Koronavirüs salgınından dolayı havayolu taşımacılığına da belirli kısıtlamalar getirilmiş ve uçuşlar ertelenmişti. Uçuşlar ne zaman başlayacak? sorusu bir süredir gündemi meşgul ederken Türk Hava Yolları, ( THY) yurtdışı uçuk tarihlerini açıkladı. İşte haberin detayları...

THY YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları ( THY) 18 Hazirandan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre 127 ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. THY, 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Şirket, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçacak.

YURTDIŞI UÇUŞ NOKTALARI

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı. Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

THY'DEN BAGAJ ÖNLEMİ

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.