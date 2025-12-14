Udinese: 1 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. 52. dakikada Keinan Davis'in golüne engel olamayan ve şampiyonluk yolunda yenilgi yaşayan Napoli, haftayı 31 puanla tamamladı. Udinese ise puanını 21'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Napoli, Udinese'ye konuk oldu. Napoli, Bluenergy Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 mağlup oldu.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.
UDINESE 2 KEZ VAR'A TAKILDI
Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.
Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.
Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.