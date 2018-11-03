Udinese - AC Milan maç önü

Udinese ve AC Milan, 04 Kasım 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. 9 puanlı Udinese 16. sırada bulunuyor, AC Milan 18 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Udinese, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. AC Milan, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 152 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Udinese kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, AC Milan sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Udinese önceki hafta Juventus mücadelesinde 2-0 yenildi.

AC Milan ise Genoa maçında 0-1 kazandı.

Udinese, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Udinese, kendi sahasında 3 gol attı, 8 gol yedi.

AC Milan, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AC Milan 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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