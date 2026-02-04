UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nda rekorlarla dolu yarışlar!

Konya’nın ev sahipliği yaptığı UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, üçüncü günün akşam seansıyla beraber hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimlerin koordinasyonunda düzenlenen dev organizasyonda heyecan dorukta. Spor Toto ve Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansı yarı final ve final mücadelelerine sahne oldu.

Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı yarı final mücadeleleriyle başlayan akşam seansı, erkekler sprint yarışı çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Program kapsamında Kadınlar Omnium Yarışı’nın Eliminasyon etabı koşulurken, seans Erkekler Scratch Yarışı finali ve Erkekler Bireysel Takip Yarışı finalleriyle sürdü. Günün ikinci seansı, Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı final karşılaşmaları ve Kadınlar Omnium Yarışı’nın Puan Yarışı etabıyla sona erdi.

KADINLAR SPRINT'TE ALTIN MADALYA DÜNYA REKORU SAHİBİ EMMA FINUCANE Kadınlar Bireysel Sprint Yarı Finalinde, dün 9.759 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Büyük Britanyalı Emma Finucane, kıran kırana geçen mücadelenin ardından Alina Lysenko'yu mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Büyük Britanyalı Sophie Capewell, Alman sporcu Lea Sophie Friedrich karşısında galip gelerek finale adını yazdıran bir diğer isim oldu. Altın madalya mücadelesinde ise Emma Finucane, finalde vatandaşı Sophie Capewell karşısında üstün bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı. Bronz madalya yarışında ise Alina Lysenko (AIN), Alman rakibi Lea Sophie Friedrich'i geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıktı. KADINLAR OMNIUM'DA ŞAMPİYON ANNA MORRIS Scratch, Tempo Yarışı, Eliminasyon ve Puan Yarışı etaplarından oluşan Kadınlar Omnium Yarışı'nda dört etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda ilk üç sıra belli oldu. Büyük Britanyalı Anna Morris, toplam 110 puanla zirvede yer alırken, Belçikalı Shari Bossuyt aynı puanla (110) ikinci sırada yer aldı. Podyumun üçüncü basamağına ise Norveçli Anita Yvonne Stenberg, 102 puanla yerleşti.

ERKEKLER BİREYSEL SPRINT'TE YARI FİNALE YÜKSELEN İSİMLER BELLİ OLDU Erkekler Bireysel Sprint Yarışı çeyrek finalinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Büyük Britanyalı Matthew Richardson, vatandaşı Harry Ledingham-Horn'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken, Hollandalı Harrie Lavreysen Çek sporcu Dominik Topinka karşısında galip gelerek tur atlayan bir diğer isim oldu. Günün diğer eşleşmelerinde Nikita Kiriltsev (AIN), Fransız rakibi Tom Derache'yi geçerek yarı finale yükselirken, Polonyalı Mateusz Rudyk ise Alman sporcu Maximilian Dörnbach'ı mağlup ederek yarı final biletini alan isimler arasında yer aldı. ERKEKLER SCRATCH YARIŞI'NDA ŞAMPİYON VOGEL Erkekler Scratch Yarışı finali, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Mücadelenin ardından İsviçreli Alex Vogel, güçlü performansıyla altın madalyanın sahibi olurken, Ilya Savekin (AIN) ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Vincent Hoppezak (Hollanda) ise bronz madalyaya uzanan isim oldu.