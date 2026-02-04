Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nda rekorlarla dolu yarışlar!

        Konya'da düzenlenen UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, üçüncü gün akşam seansında yarı final ve final yarışlarıyla tüm hızıyla devam etti. Avrupa Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonundaki organizasyonda heyecan üst seviyeye çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda rekorlarla dolu yarışlar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya’nın ev sahipliği yaptığı UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, üçüncü günün akşam seansıyla beraber hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimlerin koordinasyonunda düzenlenen dev organizasyonda heyecan dorukta. Spor Toto ve Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansı yarı final ve final mücadelelerine sahne oldu.

        Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı yarı final mücadeleleriyle başlayan akşam seansı, erkekler sprint yarışı çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Program kapsamında Kadınlar Omnium Yarışı’nın Eliminasyon etabı koşulurken, seans Erkekler Scratch Yarışı finali ve Erkekler Bireysel Takip Yarışı finalleriyle sürdü. Günün ikinci seansı, Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı final karşılaşmaları ve Kadınlar Omnium Yarışı’nın Puan Yarışı etabıyla sona erdi.

        REKLAM

        KADINLAR SPRINT'TE ALTIN MADALYA DÜNYA REKORU SAHİBİ EMMA FINUCANE

        Kadınlar Bireysel Sprint Yarı Finalinde, dün 9.759 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Büyük Britanyalı Emma Finucane, kıran kırana geçen mücadelenin ardından Alina Lysenko’yu mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Büyük Britanyalı Sophie Capewell, Alman sporcu Lea Sophie Friedrich karşısında galip gelerek finale adını yazdıran bir diğer isim oldu.

        Altın madalya mücadelesinde ise Emma Finucane, finalde vatandaşı Sophie Capewell karşısında üstün bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı. Bronz madalya yarışında ise Alina Lysenko (AIN), Alman rakibi Lea Sophie Friedrich’i geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıktı.

        KADINLAR OMNIUM'DA ŞAMPİYON ANNA MORRIS

        Scratch, Tempo Yarışı, Eliminasyon ve Puan Yarışı etaplarından oluşan Kadınlar Omnium Yarışı’nda dört etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda ilk üç sıra belli oldu. Büyük Britanyalı Anna Morris, toplam 110 puanla zirvede yer alırken, Belçikalı Shari Bossuyt aynı puanla (110) ikinci sırada yer aldı. Podyumun üçüncü basamağına ise Norveçli Anita Yvonne Stenberg, 102 puanla yerleşti.

        ERKEKLER BİREYSEL SPRINT'TE YARI FİNALE YÜKSELEN İSİMLER BELLİ OLDU

        Erkekler Bireysel Sprint Yarışı çeyrek finalinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Büyük Britanyalı Matthew Richardson, vatandaşı Harry Ledingham-Horn’u mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken, Hollandalı Harrie Lavreysen Çek sporcu Dominik Topinka karşısında galip gelerek tur atlayan bir diğer isim oldu. Günün diğer eşleşmelerinde Nikita Kiriltsev (AIN), Fransız rakibi Tom Derache’yi geçerek yarı finale yükselirken, Polonyalı Mateusz Rudyk ise Alman sporcu Maximilian Dörnbach’ı mağlup ederek yarı final biletini alan isimler arasında yer aldı.

        REKLAM

        ERKEKLER SCRATCH YARIŞI'NDA ŞAMPİYON VOGEL

        Erkekler Scratch Yarışı finali, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Mücadelenin ardından İsviçreli Alex Vogel, güçlü performansıyla altın madalyanın sahibi olurken, Ilya Savekin (AIN) ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Vincent Hoppezak (Hollanda) ise bronz madalyaya uzanan isim oldu.

        ERKEKLER BİREYSEL TAKİP YARIŞI'NDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Erkekler Bireysel Takip Yarışı altın madalya mücadelesinde 60. Cumhurbaşkanlığı Marmaris Etabı’nın kazananı Lev Gonov (AIN), güçlü temposunu yarış boyunca koruyarak 4:03.491’lik derecesiyle zafere ulaşırken, Danimarkalı Juel Robin Skivild 4:05.577 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya yarışında ise İtalyan bisikletçi Renato Favero, 4:01.749’luk derecesiyle Büyük Britanyalı Matthew Bostock’u geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıktı.

        ERKEKLER SCRATCH'TE RAMAZAN YILMAZ'DAN FİNAL MÜCADELESİ

        Erkekler Scratch Yarışı’nda Türkiye’yi temsil eden Ramazan Yılmaz, sabah seansında koşulan elemelerde başarılı bir performans sergileyerek finale yükselmeyi başardı. Günün ilerleyen bölümünde Avrupa’nın önde gelen sporcularının yer aldığı final mücadelesinde piste çıkan Ramazan Yılmaz, yüksek hız ve yoğun taktik mücadelenin yaşandığı yarışta mücadele etti.

        ŞAMPİYON SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

        Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri; Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Şahin ve Sami Ağaoğlu tarafından takdim edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!