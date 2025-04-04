UEFA açıkladı: 3 büyüklerin Avrupa geliri belli oldu
UEFA'nın 49. olağan kongresi sonrasında 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelir de açıklandı. İşte o rapor...
Geçtiğimiz gün UEFA'nın 49. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin ardından UEFA tarafından 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı.
Yayınlanan raporda kulüplerin Avrupa kupalarından elde ettikleri gelirler belli olurken Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da raporda yerini aldı.
Buna göre UEFA'nın açıkladığı raporda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle: