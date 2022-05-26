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UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

60. Türkiye Kupasını Sivasspor kazanırken kırmızı-beyazlılar bu zaferle birlikte Avrupa Ligi biletini de kaptı

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  • 01
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası'nı, final maçında Yukatel Kayserispor'u yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.
  • 02
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
  • 03
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.
  • 04
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.

     
  • 05
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİNİ KAPTI

    Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.
  • 06
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.
  • 07
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    KUPAYI MAÇ KAYBETMEDEN KAZANDI

    Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü.

     
  • 08
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Organizasyonda 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ve çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Sivas temsilcisi, çift maç olarak oynanan yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.
  • 09
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Demir Grup Sivasspor ilk maçta berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor'u ikinci maçta mağlup ederek finale çıktı.

     
  • 10
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Kırmızı-beyazlı takım, finalde ise normal süresi 1-1 berabere biten maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 yenerek kupaya uzandı.
  • 11
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    TFF SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK

    Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, TFF Süper Kupa'da mücadele etme hakkına sahip oldu.
  • 12
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Sivas ekibi, TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

     
  • 13
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    ÇALIMBAY'IN İLK KUPASI

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazandı.
  • 14
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, ilk kupasını Demir Grup Sivasspor ile elde etti.

     
  • 15
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    ŞAMPİYON SEKİZİNCİ KEZ UZATMADA BELLİ OLDU

    Türkiye Kupası'nda 8. kez şampiyon uzatma dakikalarının sonucunda belli oldu.
  • 16
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Kupada daha önce Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde, Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

     
  • 17
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Tek maçlı finallerde 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de de yine Beşiktaş bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, uzatmalarda kupaya uzandı.
  • 18
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.
  • 19
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    YUKATEL KAYSERİSPOR SONUNU GETİREMEDİ

    Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Yukatel Kayserispor, zorlu rakipleri geçerek yükseldiği finalde kupayı kaybetti.

     
  • 20
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Kupanın 3. turunda Artvin Hopaspor, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ve 5. turunda 68 Aksaray Belediyespor'u eleyen Yukatel Kayserispor, daha sonra son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor gibi güçlü takımları eleyerek finale yükselmişti.
  • 21
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

    İki takımın taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilk gösterdi. Kayserispor ile Sivassporlu taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.

     
  • 22
    UEFA Avrupa Ligi biletini Sivasspor kaptı

    Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da finali, Hırvat futbolunun efsane oyuncularından Davor Suker ile statta izledi.

     

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