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        Haberler Bilgi Spor UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? BJK, GS, FB maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri 2024: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları için geri sayım devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda mücadele eden Türk takımlarının beşinci hafta maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi maç programı ile Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri belli oldu. Peki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi BJK, GS, FB maç tarihleri...

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        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:50
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        UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Organizasyonda toplam 8 maç oynayacak Türk takımları, 5. kez sahada yerini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar’a, Fenerbahçe ise Slavia Prag’a konuk olacak. Geri sayım sürerken ‘’Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Avrupa Ligi maç programı ile BJK, GS, FB maç tarihleri ve canlı yayın kanalları…

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta maç tarihleri belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda 5. hafta mücadeleleri, 28 Kasım tarihinde oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, FENERBAHÇE AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi 5. hafta maçları 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak.

        Galatasaray, ligin 5. haftasında Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, zorlu Slavia Prag deplasmanında sahaya çıkacak.

        Beşiktaş ise Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        Avrupa Ligi maçları TRT 1, TRT Spor veya Tabii platformundan takip edilecek.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

        12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

        22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

        30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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        GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

        21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

        30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

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        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe 23.00

        11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao 18.30

        23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45

        30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00

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