Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolAvrupa Ligi
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Manchester United ile Villarreal takımlarının 1 milyar avroya yaklaşan toplam futbolcu değeri dikkati çekiyor. Güncel verilere göre Manchester United 716,75 milyon, Villarreal ise 247,70 milyon avro piyasa değerine sahip. Manchester ekibinde Bruno Fernandes 90 milyon avro, Villarreal'de ise Pau Torres 50 milyon avro ile en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımlarının toplam futbolcu değeri, 964,45 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal'in ise 247,70 milyon avro oldu.

Manchester United'ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon avro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Ocak 2020'de Benfica'dan 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon avro değerle Marcus Rashford, 60 milyon avro ile de Paul Pogba izliyor.

Villarreal'de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon avro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon avro ile de Paco Alcacer takip ediyor.

Toplamda ise Manchester United'ın Villarreal'e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.

- Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Avro)
Bruno Fernandes90 milyon
Marcus Rashford85 milyon
Paul Pogba60 milyon
Anthony Martial50 milyon
Mason Greenwood50 milyon
Harry Maguire40 milyon
Aaron Wan-Bissaka40 milyon
Donny van de Beek35 milyon
Scott McTominay30 milyon
Alex Telles28 milyon
Luke Shaw25 milyon
Victor Lindelöf24 milyon
David de Gea22 milyon
Fred22 milyon
Dean Henderson20 milyon
Daniel James18 milyon
Eric Bailly15 milyon
Amad Diallo15 milyon
Nemanja Matic10 milyon
Brandon Williams10 milyon
Axel Tuanzebe8 milyon
Edinson Cavani7 milyon
Juan Mata6 milyon
Phil Jones5 milyon
Sergio Romero1,5 milyon
Lee Grant250 bin
Toplam716,75 milyon


- Villarreal'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Avro)
Pau Torres50 milyon
Gerard Moreno35 milyon
Paco Alcacer22 milyon
Samuel Chukwueze20 milyon
Pervis Estupinan12 milyon
Alfonso Pedraza12 milyon
Manu Trigueros11 milyon
Sergio Asenjo10 milyon
Dani Parejo10 milyon
Juan Foyth10 milyon
Moi Gomez8 milyon
Mario Gaspar6 milyon
Francis Coquelin6 milyon
Yeremy5 milyon
Gero Rulli4 milyon
Ruben Pena4 milyon
Vicente Iborra3,5 milyon
Alberto Moreno3 milyon
Fer Nino3 milyon
Raul Albiol2,5 milyon
Ramiro Funes Mori2 milyon
Etienne Capoue2 milyon
Jaume Costa2 milyon
Alex Baena2 milyon
Carlos Bacca1,8 milyon
Dani Raba900 bin
Toplam247,70 milyon
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lille'de Türk yıldızların şampiyonluk coşkusu!
FUTBOLFransa'da Türk gecesi!
Arda Turan'ın Galatasaray'daki kaderi Fatih Terim'e bağlı!
FUTBOLKaderi Terim'e bağlı!
Guardiola, Agüero'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı
FUTBOLGözyaşlarıyla yeni takımını açıkladı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
FUTBOLİşte Aslan'ın muhtemel rakipleri!
DEV RAKİPLER! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Spor Haberleri
FUTBOLİşte muhtemel rakipler
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik Fransa'da manşetlerde!
FUTBOLBizimkiler Fransa'da manşetlerde
Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf´a veda etti
FUTBOLKenan Karaman, Düsseldorf´a veda etti
Kerem Aktürkoğlu: Elimden gelen her şeyi vereceğim
FUTBOL"Elimden gelen her şeyi vereceğim"
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
FUTBOLBeşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Son Dakika: Fransa'da şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik... - Spor haberleri
FUTBOLKral attı, şampiyonluk geldi