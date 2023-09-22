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        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 01:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:07
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        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan): 3-1

        Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya): 2-3

        Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-3

        Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-3

        Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

        Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 1-0

        Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-0

        Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2

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