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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynandı ve yarı finalistler de belli oldu! Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı deplasmanda dağıttı!

  • 01
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde RB Leipzig'i konuk etti.
  • 02
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Mücadelede gol perdesini Alman ekibi RB Leipzig açtı. 18. dakikada Christopher Nkunku, Laimer'in asistinde topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.
  • 03
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Mücadelede 87. dakika oynanırken Mateu Lahoz penaltı noktasını gösterdi ve Nkunku farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
  • 04
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    1-1 biten ilk maçın ardından rakibine 3-1'lik üstünlük kuran RB Leipzig yarı finale yükselen taraf oldu.
  • 05
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    FRANSA'DA KAZANAN WEST HAM UNITED!

    Lyon ile West Ham United, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Fransa'da karşı karşıya geldi, kazanan West Ham United oldu.
  • 06
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Mücadelede gol perdesi 38'de açıldı ve Craig Dawson, İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.
  • 07
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    44. dakikada Declan Rice sahne aldı ve fark 2'ye çıktı; ilk 45 dakika da West Ham United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

     
  • 08
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    İkinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 48'de Jarrod Bowen'ın golüyle 3-0 öne geçti ve iyiden iyiye rahatladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca West Ham United yarı finale yükselen taraf oldu.
  • 09
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    CAMP NOU'DA SOĞUK DUŞ!

    Bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
  • 10
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Alman ekibi 4. dakikada kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti.
  • 11
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    26. dakikada Santos Borre uzak mesafeden şık bir gol attı ve Eintracht 2-0 öne geçti.
  • 12
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Mücadelede 67. dakikada Filip Kostic farkı 3'e çıkardı ve Barcelona'nın işini zora soktu.
  • 13
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Barcelona 90. dakikada Sergio Busquets ile 1 gol buldu ve son dakikalara bir nebze daha umutlu girdi.

     
  • 14
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Uzatmalarda Artur Dias penaltı noktasını gösterdi ve Depay skoru 3-2'ye getirdi. 
  • 15
    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Yarı finalistler belli

    Maçta başka gol olmayınca Frankfurt, Barcelona'ya deplasmanda toplamda 4-3'lük üstünlük kurdu ve yarı finale yükselen taraf oldu.

    Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.

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