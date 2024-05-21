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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyollar zirvede! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyollar zirvede!

        İspanyol takımları UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde 14 kez şampiyonluk kazanarak en başarılı ülke olurken, Fransız ekipleri 5 finalde de kupa sevinci yaşayamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:21
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        UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyollar zirvede
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        Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

        İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

        İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde, 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

        Bu ülkeleri 7 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

        FRANSIZLAR FİNAL KAZANAMIYOR

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

        İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

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        Olimpik Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

        ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

        Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

        Ülke Şampiyon Finalist Toplam
        İspanya 14 5 19
        İngiltere 9 8 17
        İtalya 9 8 17
        Almanya 7 8 15
        Hollanda 4 3 7
        Portekiz 2 5 7
        Rusya 2 2
        İsveç 2 2
        Belçika 1 2 3
        Ukrayna 1 1 2
        Türkiye 1 1
        Fransa 5 5
        İskoçya 4 4
        Avusturya 1 1
        Macaristan 1 1
        Yugoslavya 1 1
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