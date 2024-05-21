UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyollar zirvede!

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde, 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri 7 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

FRANSIZLAR FİNAL KAZANAMIYOR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.