Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak.

        Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

        Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

        Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2

        Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3

        Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0

        Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2

        Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

        Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3

        Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2

        Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti