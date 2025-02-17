YENİ FORMATIYLA UEFA AVRUPA LİGİ

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz maç sonunda ilk sekize giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda son 16'ya çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'e giremeyen takımlar ise kupaya veda ediyor.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk sekiz dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşiyor.

9. ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23. ve 24. sıradaki takımlarla rakip oluyor.

Lig aşamasını 11. ve 12. sırada tamamlayanlar 21. ve 22. sıradakilerle; 13. ve 14. sırada bitirenler 19. ve 20. sıradakilerle; 15. ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17. ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşiyor.