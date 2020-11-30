UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 1 Aralık Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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