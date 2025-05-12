UEFA'dan Halil Umut Meler'e finalde görev!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Wroclaw kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.