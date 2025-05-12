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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e finalde görev! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e finalde görev!

        İspanya ekibi Real Betis ile İngiltere temsilcisi Chelsea arasında 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalini Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Dev finalin 4. hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:05
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        Halil Umut Meler'e finalde dev görev!
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        UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Wroclaw kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.

        Final mücadelesinde Fransa'dan Jerome Brisard VAR, aynı ülkeden Willy Delajod AVAR olarak görev alacak.

        Irfan Peljto, 2015'ten bu yana uluslararası hakem olarak maçlarda düdük çalıyor. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki turnuvasında ilk kez finalde görev yapacak 40 yaşındaki hakem, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Avrupa Ligi'nde ise 4 karşılaşmayı yönetti.

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