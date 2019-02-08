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UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!

Giriş: 08.02.2019 - 15:37 | Güncelleme:  

UEFA 2019 yılında izlenmesi gereken 52 genç yeteneği seçti! UEFA'nın geleceğin yıldızları olarak gösterdiği listede iki de Türk oyuncu yer aldı

  • 1 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    1 | 52

    UEFA 2019 yılında izlenmesi gereken 52 genç yeteneği seçti! UEFA'nın geleceğin yıldızları olarak gösterdiği listede iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular... 

    Ilzat Akhmetov - CSKA MOSKOVA

  • 2 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    2 | 52

    Ethan Ampadu - CHELSEA

     

  • 3 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    3 | 52

    Emil Audero - JUVENTUS (SAMPDORIA)

  • 4 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    4 | 52

    Nicolo Barella - CAGLIARI

  • 5 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    5 | 52

    Sander Berge - GENK

  • 6 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    6 | 52

    Josip Brekalo  - WOLFSBURG

  • 7 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    7 | 52

    Rafa Camacho - LIVERPOOL 

  • 8 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    8 | 52

    Giorgi Chakvetadze - GENT

  • 9 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    9 | 52

    Fedor Chalov - CSKA MOSKOVA

  • 10 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    10 | 52

    Samu Chukwueze - VILLARREAL

  • 11 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    11 | 52

    Alphonso Davies - BAYERN MÜNİH

  • 12 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    12 | 52

    Merih Demiral - SASSUOLO

  • 13 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    13 | 52

    Moussa Diaby - PSG

  • 14 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    14 | 52

    Joao Felix - BENFICA

  • 15 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    15 | 52

    Gedson Fernandes - BENFICA

  • 16 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    16 | 52

    Arnaut Groeneveld - CLUB BRUGGE

  • 17 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    17 | 52

    Robert Gumny - LECH POZNAN

  • 18 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    18 | 52

    Ianis Hagi - VIITORUL

  • 19 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    19 | 52

    Amadou Haidara - RB LEIPZIG

  • 20 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    20 | 52

    Achraf Hakimi - REAL MADRID (BORUSSIA DORTMUND)

  • 21 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    21 | 52

    Kai Havertz - LEVERKUSEN

  • 22 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    22 | 52

    Callum Hudson-Odoi  - CHELSEA 

  • 23 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    23 | 52

    Luka Ivanusec - LOKOMOTIV ZAGREB

  • 24 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    24 | 52

    Luka Jovic -  EINTRACHT FRANKFURT

  • 25 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    25 | 52

    Alban Lafont - FIORENTINA

  • 26 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    26 | 52

    Andriy Lunin - REAL MADRID (LEGANES)

  • 27 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    27 | 52

    Weston McKennie - SCHALKE

  • 28 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    28 | 52

    Brais Mendez - CELTA VIGO

  • 29 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    29 | 52

    Nikola Milenkovic - FIORENTINA

  • 30 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    30 | 52

    Eder Militao - PORTO

  • 31 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    31 | 52

    Juan Miranda - BARCELONA

  • 32 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    32 | 52

    Nikola Moro - DINAMO ZAGREB

  • 33 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    33 | 52

    Arijanet Muric - MANCHESTER CITY

  • 34 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    34 | 52

    Vitaliy Mykolenko - DINAMO KIEV

  • 35 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    35 | 52

    Florian Müller - MAINZ

  • 36 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    36 | 52

    Reiss Nelson - HOFFENHEIM

  • 37 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    37 | 52

    Stanley N'Soki - PSG 

  • 38 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    38 | 52

    Dani Olmo - DINAMO ZAGREB

  • 39 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    39 | 52

    Ricard Puig - BARCELONA

  • 40 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    40 | 52

    Ozan Kabak - STUTTGART

  • 41 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    41 | 52

    Ionut Radu - GENOA

  • 42 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    42 | 52

    Javier Sanchez - REAL MADRID

  • 43 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    43 | 52

    Jadon Sancho - BORUSSIA DORTMUND

  • 44 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    44 | 52

    Ismaila Sarr - RENNAIS

  • 45 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    45 | 52

    Mykola Shaparenko - DINAMO KIEV

  • 46 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    46 | 52

    Unai Simon - ATHLETIC

  • 47 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    47 | 52

    Oliver Skipp - TOTTENHAM

  • 48 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    48 | 52

    Emile Smith Rowe - ARSENAL (RB LEIPZIG)

  • 49 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    49 | 52

    Martin Terrier - LYON

  • 50 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    50 | 52

    Dayot Upamecano - RB LEIPZIG

  • 51 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    51 | 52

    Vinicius Junior - REAL MADRID

  • 52 UEFA, geleceğin 52 yıldızını seçti! Listede iki de Türk var!
    52 | 52

    Nicolo Zaniolo - ROMA

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