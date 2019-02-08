UEFA 2019 yılında izlenmesi gereken 52 genç yeteneği seçti! UEFA'nın geleceğin yıldızları olarak gösterdiği listede iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular...
Ilzat Akhmetov - CSKA MOSKOVA
Ethan Ampadu - CHELSEA
Emil Audero - JUVENTUS (SAMPDORIA)
Nicolo Barella - CAGLIARI
Sander Berge - GENK
Josip Brekalo - WOLFSBURG
Rafa Camacho - LIVERPOOL
Giorgi Chakvetadze - GENT
Fedor Chalov - CSKA MOSKOVA
Samu Chukwueze - VILLARREAL
Alphonso Davies - BAYERN MÜNİH
Merih Demiral - SASSUOLO
Moussa Diaby - PSG
Joao Felix - BENFICA
Gedson Fernandes - BENFICA
Arnaut Groeneveld - CLUB BRUGGE
Robert Gumny - LECH POZNAN
Ianis Hagi - VIITORUL
Amadou Haidara - RB LEIPZIG
Achraf Hakimi - REAL MADRID (BORUSSIA DORTMUND)
Kai Havertz - LEVERKUSEN
Callum Hudson-Odoi - CHELSEA
Luka Ivanusec - LOKOMOTIV ZAGREB
Luka Jovic - EINTRACHT FRANKFURT
Alban Lafont - FIORENTINA
Andriy Lunin - REAL MADRID (LEGANES)
Weston McKennie - SCHALKE
Brais Mendez - CELTA VIGO
Nikola Milenkovic - FIORENTINA
Eder Militao - PORTO
Juan Miranda - BARCELONA
Nikola Moro - DINAMO ZAGREB
Arijanet Muric - MANCHESTER CITY
Vitaliy Mykolenko - DINAMO KIEV
Florian Müller - MAINZ
Reiss Nelson - HOFFENHEIM
Stanley N'Soki - PSG
Dani Olmo - DINAMO ZAGREB
Ricard Puig - BARCELONA
Ozan Kabak - STUTTGART
Ionut Radu - GENOA
Javier Sanchez - REAL MADRID
Jadon Sancho - BORUSSIA DORTMUND
Ismaila Sarr - RENNAIS
Mykola Shaparenko - DINAMO KIEV
Unai Simon - ATHLETIC
Oliver Skipp - TOTTENHAM
Emile Smith Rowe - ARSENAL (RB LEIPZIG)
Martin Terrier - LYON
Dayot Upamecano - RB LEIPZIG
Vinicius Junior - REAL MADRID
Nicolo Zaniolo - ROMA
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