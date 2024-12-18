UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın başlayacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda tamamı yarın TSİ 23.00'te başlayacak lig etabı son hafta maçlarının programı şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)