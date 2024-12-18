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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:23
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        Konferans Ligi'nde 6. hafta başlıyor!
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        Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda tamamı yarın TSİ 23.00'te başlayacak lig etabı son hafta maçlarının programı şöyle:

        Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)

        LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)

        Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)

        Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)

        Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)

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        Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)

        APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)

        Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)

        Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)

        Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir

        Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)

        Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)

        TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)

        Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

        Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)

        Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)

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