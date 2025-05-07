UEFA Konferans Ligi'nde finalistler kim olacak?
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Giriş: 07.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:31
İngiltere ekibi Chelsea, ilk maçta deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İspanya'nın Real Betis ise ilk maçta sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Turnuvada final müsabakası, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.
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