Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak.

        Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

        Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

        20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

        REKLAM

        20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

        20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

        20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

        23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

        23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

        23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"